Москва и окрестности: Национальный парк "Угра"

Ведущий программы "Москва и окрестности" посетил национальный парк "Угра", расположенный в Калужской области. Эта местность приобрела известность благодаря событиям осени 1480 года, тогда состоялось так называемое Великое стояние на Угре. Тогда наступил финал татаро-монгольского ига. Теперь здесь огромный природный заповедник площадью в несколько тысяч гектаров. Национальный парк "Угра" поможет путешественникам найти ответы на вопросы: где селится нечистая сила, когда светится мох, что слышит семиметровое ухо, какие птицы громче поют, и где купаются пингвины?