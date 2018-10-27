"Без купюр": Воронеж

В новом выпуске программы "Без купюр" Владимир Боровицкий отправится в Воронеж! Будет искать следы самого древнего на земле человека. Откопает мамонта и с ветерком прокатится на тройке. А так же, восхитится чудом природы под названием Дивногорье.