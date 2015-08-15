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Новости

15 августа 2015, 17:00

"Познавательный фильм": "Часовых дел мастер"

"Познавательный фильм": "Часовых дел мастер"

К суткам 30 июня добавят одну секунду

Новости телеканала "Москва. Доверие"

"Стиль жизни": Тайм-менеджмент

В Крыму и Севастополе ввели московское время

"Утро": Радиоведущие "Москвы FM" обсудили стоимость наручных часов

"Нераскрытые тайны": Что такое время

"Познавательный фильм": Как стать "путешественником" во времени

"Вспомнить все": Программа "Время" и журнал Burda Moden

Многие гаджеты автоматически перешли на летнее время

Оно ускоряется, когда мы опаздываем, и тянется бесконечно, когда мы спешим. Время утекает и никогда не ждет, а мы вот уже сотни лет пытаемся его измерить. С помощью секунд, минут и часов поймать мгновенье, которое никогда не повторится.

Проходят дни, месяцы и годы, и только стрелки равнодушно и с одинаковой скоростью продолжают свое движение. Часы механические и солнечные, водяные и песочные, настенные и башенные, карманные и настольные. Из чего складывается их стоимость и сколько мы переплачиваем за часовое имя? Где можно научиться конструировать часы и насколько эта профессия актуальна сегодня? Как создают часы независимые мастера и часовые гиганты? Чем российские хронометры лучше швейцарских и почему самые современные гаджеты никогда не заменят механические часы? Ответы - в этом "Познавательном фильме".
Программа: Познавательный фильм
время программы часы

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