"Познавательный фильм": "Часовых дел мастер"

Оно ускоряется, когда мы опаздываем, и тянется бесконечно, когда мы спешим. Время утекает и никогда не ждет, а мы вот уже сотни лет пытаемся его измерить. С помощью секунд, минут и часов поймать мгновенье, которое никогда не повторится.

Проходят дни, месяцы и годы, и только стрелки равнодушно и с одинаковой скоростью продолжают свое движение. Часы механические и солнечные, водяные и песочные, настенные и башенные, карманные и настольные. Из чего складывается их стоимость и сколько мы переплачиваем за часовое имя? Где можно научиться конструировать часы и насколько эта профессия актуальна сегодня? Как создают часы независимые мастера и часовые гиганты? Чем российские хронометры лучше швейцарских и почему самые современные гаджеты никогда не заменят механические часы? Ответы - в этом "Познавательном фильме".