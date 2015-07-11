"Познавательный фильм": Современные карты

Животные ориентируются на местности благодаря инстинкту. Некоторые из них преодолевают тысячи километров, сверяясь с внутренним компасом.

Людям же нужны карты. Они с нами столько же, сколько существует человечество. Карты – часть нашей жизни, и их вид меняется столь же стремительно. О современных картах смотрите в "Познавательном фильме" на телеканале "Москва 24".