"Познавательный фильм": Рецепты исполнения желаний

Счастье в личной жизни, решение материальных проблем, новая работа или долгожданный подарок. Тайно или явно люди верят, что именно под Новый год исполняются самые заветные желания. Что это - случайность или чудо? Или дело в давно проверенных законах вселенной?

Готовые рецепты по исполнению желаний. Как они работают? Какие тайные знания помогут осуществить мечты трем совершенно разным людям силой одной лишь мысли? И как любой человек может стать баловнем судьбы и получать то, что хочет?