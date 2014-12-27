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Новости

27 декабря 2014, 14:00

"Познавательный фильм": Рецепты исполнения желаний

"Познавательный фильм": Рецепты исполнения желаний

"Москва и окрестности": Новый Год

"Специальный репортаж": Подарок на миллион

В торговых центрах наблюдался предновогодний ажиотаж

"Афиша": В галерее "Роза Азора" открылась выставка "Подарки"

Горожане несут подарки для пожилых людей в "Домик Добра"

"Dепеш моd": Новогодние подарки для девушек

Московский метрополитен вручит подарки маломобильным гражданам

"Районы": Соколиная гора и Сокольники

В храме Христа Спасителя слабовидящим детям вручили специальные книги

Счастье в личной жизни, решение материальных проблем, новая работа или долгожданный подарок. Тайно или явно люди верят, что именно под Новый год исполняются самые заветные желания. Что это - случайность или чудо? Или дело в давно проверенных законах вселенной?

Готовые рецепты по исполнению желаний. Как они работают? Какие тайные знания помогут осуществить мечты трем совершенно разным людям силой одной лишь мысли? И как любой человек может стать баловнем судьбы и получать то, что хочет?
Программа: Познавательный фильм
подарки программы Новый год
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