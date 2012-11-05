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Москва 24

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05 ноября 2012, 12:47

"Познавательный фильм": Минин и Пожарский. Часть 1

программы К 400 летию со дня освобождения Москвы ополчением Минина и Пожарского ополчение Минин Пожарский

Фильм о переломном моменте российской истории. 1612 год. Династия Рюриков пала, за трон сражаются самозванцы. Русские города опустошены и разграблены, московский Кремль занят польскими интервентами. Когда судьба государства висит на волоске, ответственность за него берут на себя нижегородский мясник и князь-стольник. Кем были эти люди? Какими усилиями им удалось освободить страну? Как в условиях полной разрухи всего за несколько месяцев они нашли средства на создание целой армии? Как получилось, что народное ополчение сумело одолеть профессиональное войско наемников? Неизвестные подробности одной из главных вех русской истории в документальном фильме "Освободители".

Программа: Познавательный фильм

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