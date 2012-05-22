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22 мая 2012, 10:26

Безопасность

"Безопасность": как обезопасить себя в городе

"Безопасность": как обезопасить себя в городе

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Вспомните знаменитую пирамиду Маслоу — потребность человека в безопасности следует за физиологическими потребностями. Программа «Безопасность» в этом выпуске поставила ее на первое место.

Поэтому для того, чтобы на вас не напали, надо следовать довольно простомы правилу: разделите места в городе по степени опасности и создайте своеобразный светофор. К зеленой "безопасной" зоне относится ваша квартира, офис или детская площадка, когда там гуляют мамы с детьми. Есть желтая зона с местами повышенной опасности — к ним относятся подъезд, безлюдная парковка, темная подворотня или парк. А в красной зоне – те же места, но в темное время суток и при наличии подозрительных людей.
Программа: Безопасность
безопасность советы самооборона программы Александр Морозов
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