"Афиша": премьера в Театре Вахтангова и выставка Паскаля Кольра

Название: "Афиша"

Ведущие: Елизавета Кушак, Иван Распопов, Юлий Гуголев

Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"

Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы



В Театре Вахтангова премьера спектакля "Девичник над вечным покоем". В МАММ пройдет АРТ-выставка графики французского художника Паскаля Кольра. А также в выпуске программы "московской кухня" – открытие ресторана "День".