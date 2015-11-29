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29 ноября 2015, 08:30

Культура

"Афиша": премьера в Театре Вахтангова и выставка Паскаля Кольра

"Афиша": премьера в Театре Вахтангова и выставка Паскаля Кольра

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  • Название: "Афиша"
  • Ведущие: Елизавета Кушак, Иван Распопов, Юлий Гуголев
  • Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"
  • Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы


В Театре Вахтангова премьера спектакля "Девичник над вечным покоем". В МАММ пройдет АРТ-выставка графики французского художника Паскаля Кольра. А также в выпуске программы "московской кухня" – открытие ресторана "День".
Программа: Афиша
выставкиедаЮлий ГуголевМаксим Иксанов
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