"Афиша": В Москве пройдет фестиваль саундтреков "Кинозвук"

В предстоящие выходные в Центральном музее музыкальной культуры имени Глинки пройдет фестиваль саундтреков "Кинозвук". Классические музыканты будут исполнять мелодии из фильмов, сериалов и компьютерных игр. И это не просто попурри из известных мелодий, а по-настоящему концептуальная история. Например, у зрителей будет возможность сравнить музыкальное оформление русского "Шерлока Холмса" с британским.

Фестивальные концерты пройдут 21, 22 и 23 ноября. Начало - в пятницу в 19.00, а в субботу и воскресенье - в 18.00. Билеты - от 500 рублей.