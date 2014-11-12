"Афиша": "Ногу Свело!" и Noize MC представят новые альбомы в ГлавClub

С разницей в два дня - 13 и 15 ноября - в ГлавClub пройдут две громкие презентации. Новые альбомы практически одновременно созрели у двух абсолютно разных, но в равной степени талантливых русских музыкантов. Первый - Макс Покровский, внезапно реанимировавший группу "Ногу Свело!". Если не считать короткометражек и сборников, их очередной альбом - первый за девять лет. Второй - Noize MC, который наоборот не дает о себе забыть, выпуская одну пластинку за другой.