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12 ноября 2014, 10:33

Культура

"Афиша": "Ногу Свело!" и Noize MC представят новые альбомы в ГлавClub

"Афиша": "Ногу Свело!" и Noize MC представят новые альбомы в ГлавClub

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С разницей в два дня - 13 и 15 ноября - в ГлавClub пройдут две громкие презентации. Новые альбомы практически одновременно созрели у двух абсолютно разных, но в равной степени талантливых русских музыкантов. Первый - Макс Покровский, внезапно реанимировавший группу "Ногу Свело!". Если не считать короткометражек и сборников, их очередной альбом - первый за девять лет. Второй - Noize MC, который наоборот не дает о себе забыть, выпуская одну пластинку за другой.
Программа: Афиша
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