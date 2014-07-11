"Афиша": Каскадер Терри Грант примет участие в Moscow City Racing-2014

10 июля в столице стартовало шоу Moscow City Racing, которое традиционно расположилось у стен Кремля. Для зрителей предусмотрены площадки перед Большим Москворецким мостом и на Васильевском спуске. Шоу продлится до 13 июля включительно. Билеты на Moscow City Racing будут продаваться только на трибуны, их стоимость составит от 2,5 тысяч рублей, вход на другие площадки мероприятия бесплатный. В Moscow City Racing-2014 традиционно примет участие рекордсмен и каскадер Терри Грант, который записал видеообращение к зрителям шоу, которое можно увидеть в программе "Афиша".