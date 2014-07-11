Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля 2014, 10:30

Быть в городе

"Афиша": Каскадер Терри Грант примет участие в Moscow City Racing-2014

"Афиша": Каскадер Терри Грант примет участие в Moscow City Racing-2014

В Москве 10 июля стартует Moscow City Racing-2014

"Вечер с Алексеем Вершининым": Болиды "Формулы-1" вновь в Москве

"За обедом": Том Сауэр - о том, как собрать у Кремля 200 тысяч человек

"Утро": Ведущий Евгений Мужиков рассказал о Moscow City Racing 2013

"Специальный репортаж": Рекорды на "Moscow city racing - 2013"

Пилот Ferrari разбил болид "Формулы-1" в центре столицы

Дождь не помешал гонщикам Moscow City Racing

В центре столицы прошло грандиозное автошоу Moscow City Racing.

В центре Москвы ограничили движение из-за шоу Moscow city racing

10 июля в столице стартовало шоу Moscow City Racing, которое традиционно расположилось у стен Кремля. Для зрителей предусмотрены площадки перед Большим Москворецким мостом и на Васильевском спуске. Шоу продлится до 13 июля включительно. Билеты на Moscow City Racing будут продаваться только на трибуны, их стоимость составит от 2,5 тысяч рублей, вход на другие площадки мероприятия бесплатный. В Moscow City Racing-2014 традиционно примет участие рекордсмен и каскадер Терри Грант, который записал видеообращение к зрителям шоу, которое можно увидеть в программе "Афиша".
Программа: Афиша
Moscow City Racing программы Борис Болелов быть в городе быть дома
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика