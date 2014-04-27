"Афиша": вышла в свет книга Жана Пастори "Ренессанс русского балета"

27 апреля 2014, 11:00
С танцами, от которых захватывало дух, в свое время познакомил публику первый балетный импресарио ХХ века Сергей Дягилев. Во время Первой мировой в нейтральной Швейцарии, на берегу Женевского озера, страдающий от бездеятельности Дягилев вдруг решает возродить "Русские балеты".
Об этой великой авантюре как раз и рассказывает только что вышедшая книга Жана-Пьера Пастори "Ренессанс русского балета". Здесь собраны редкие фотографии и любопытные истории об Игоре Стравинском, Вацлаве Нижинском, Наталье Гончаровой и Пабло Пикассо, эскизы которого Сергей Павлович бросал на пол и топтал, если они его не устраивали.
Кстати, увидеть неудачные картинки живописца можно в галерее "Победа" в ГУМе, где издательство "Паулсен" организовало одноименную выставку.
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