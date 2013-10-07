"Афиша": На столичные экраны вышел фильм "Гравитация"

На столичные экраны вышел фильм "Гравитация", где герои Сандры Баллок и Джорджа Клуни пытаются выжить в открытом космосе. Режиссер Джеймс Кэмерон объявил, что картина Альфонсо Куарона - лучший фильм о космосе, снятый за всю историю кинематографа.

Так или нет, можно поспорить, но уже есть случаи, когда люди не могли попасть на "Гравитацию" из-за невероятного ажиотажа - билетов не было в нескольких кинотеатрах.