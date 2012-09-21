22 сентября в Культурном центре "ДОМ" состоится концерт швейцарского трио Plaistow. Их стиль критики определяют по-разному: пост-джаз, фьюжн и даже академический минимализм. Также в этот день в клубе ARMA 17 в рамках Bordello выступит DJ Hell.

23 сентября в Парке Горького пройдет благотворительный забег 5275 на 5275 метров. Главными его целями станут привлечение внимания к благотворительной деятельности, здоровому образу жизни и сбор средств для благотворительных программ.

В выходные в парке "Музеон" состоится фестиваль "Театральный Seasons" с новым спектаклем театра АХЕ. Он проходит уже в девятый раз. На фестивале будет оборудован самый большой дизайн-маркет: вещи для дома, одежда, книги, игрушки, украшения и многое другое.