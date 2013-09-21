"Афиша": Tequilajazzz и The Wailers отметят юбилеи в Москве

На следующей неделе в Москве открывается новая большая концертная площадка "ГлавClub". 1 декабря здесь выступит группа Tequilajazzz с единственным концертом в честь 20-летия коллектива. Билеты на концерт уже можно приобрести в кассах клуба, один билет стоит всего 333 рубля.

Другой юбилейный концерт культового коллектива состоится в столице в субботу, 21 сентября: ямайские музыканты из группы Боба Марли The Wailers отметят свое 50-летие на московской площадке Live Music Hall.