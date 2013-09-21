Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября 2013, 10:30

"Афиша": Tequilajazzz и The Wailers отметят юбилеи в Москве

"Афиша": Tequilajazzz и The Wailers отметят юбилеи в Москве

"Афиша": В выходные под Москвой пройдет 7-й этап кубка России по BMX

"Афиша": Flacon показывает Москву в стиле поп-арт

"Афиша": В Манеже открылась выставка "Больше света"

"Афиша": Гастроли парижской оперы в Большом начинаются 21 сентября

"Москва и окрестности": Замоскворечье

"Удобный город": Как контролируют уровень шума в столице

"Стиль жизни": Как избавиться от прыщей

"Москва рулит": Honda Crosstour

"Московский патруль": В Подмосковье задержан "вор в законе"

На следующей неделе в Москве открывается новая большая концертная площадка "ГлавClub". 1 декабря здесь выступит группа Tequilajazzz с единственным концертом в честь 20-летия коллектива. Билеты на концерт уже можно приобрести в кассах клуба, один билет стоит всего 333 рубля.

Другой юбилейный концерт культового коллектива состоится в столице в субботу, 21 сентября: ямайские музыканты из группы Боба Марли The Wailers отметят свое 50-летие на московской площадке Live Music Hall.
Программа: Афиша
программы Борис Болелов Tequilajazzz Текиладжазз
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика