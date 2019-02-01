"Афиша": кино "Бриллиантовая рука" оживет на сцене театра

В субботу, 2 февраля, на сцену театра имени Ермоловой вернется проект "Кино на сцене". В этот раз герои готовятся оживить кино "Бриллиантовая рука" под руководством Олега Меньшикова. Главные события и герои выходных – в программе "Афиша".