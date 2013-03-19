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Новости

19 марта 2013, 20:47

"Афиша": в Москве покажут спектакль без актеров "Вещь Штифтера"

"Афиша": в Москве покажут спектакль без актеров "Вещь Штифтера"

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В Москве продолжается фестиваль "Золотая маска", и приближается самое загадочное событие мероприятия - в город едет легендарный спектакль швейцарца Хайнера Геббельса. Этот режиссер очень любит дурить публику, придумывая названия, которые ни о чем не говорят. Он уже привозил на фестиваль постановку "Эра-рит-жарит-жака". Но тогда на сцене еще был хотя бы один человек. В спектакле нового сезона на сцену не выйдет никто. В рамках программы "Легендарные спектакли и имена" публике будет представлена "Вещь Штифтера".
Программа: Афиша
Золотая Маска спектакли программы Борис Болелов
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