"Афиша": в Москве покажут спектакль без актеров "Вещь Штифтера"

В Москве продолжается фестиваль "Золотая маска", и приближается самое загадочное событие мероприятия - в город едет легендарный спектакль швейцарца Хайнера Геббельса. Этот режиссер очень любит дурить публику, придумывая названия, которые ни о чем не говорят. Он уже привозил на фестиваль постановку "Эра-рит-жарит-жака". Но тогда на сцене еще был хотя бы один человек. В спектакле нового сезона на сцену не выйдет никто. В рамках программы "Легендарные спектакли и имена" публике будет представлена "Вещь Штифтера".