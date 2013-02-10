"Афиша": К юбилею Федора Шаляпина в Москву съедутся лучшие басы

13 февраля к 140-летию Федора Шаляпина в Большом зале консерватории пройдет "Парад лучших басов России". Некоторые из российских басов солируют в миланской опере "Ла Скала" и нью-йоркской "Метрополитен-опера", но на юбилейный концерт они снова съедутся в Москву.

За свою жизнь Шаляпин спел более 50 арий из опер, несколько сотен романсов и народных песен. В Консерватории прозвучат самые популярные произведения из его репертуара.

Начало в 19.00. Билеты от 1000 до 2000 рублей.