"Афиша": Боевик "Падение Лондона" и спектакль "Дон Джованни"

Название: "Афиша"

Ведущие: Юлий Гуголев, Иван Распопов, Евгения Смурыгина

Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"

Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы



В прокат вышел боевик "Падение Лондона" с Джерардом Батлером и Морганом Фриманом. Юрий Гуголев побывал в ресторане "Северяне", где попробовал бабушкину курицу. В Театре имени Ермоловой поставили спектакль "Дон Джованни", главного героя играют Гоша Куценко и Дмитрий Певцов по очереди.