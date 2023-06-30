Москва онлайн покажет маленьких капибар в столичном зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

4 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за жизнью капибар в столичном зоопарке.

Капибары Кузьма и Малая стали многодетными родителями – на свет появились трое детенышей. Малыши уже встают на ноги и пробуют есть траву и веточки, однако основой их рациона пока остается материнское молоко.

Смотрите прямую трансляцию 4 июля в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.