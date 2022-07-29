Москва онлайн покажет день рождения панд Жуи и Диндин

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

31 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как сотрудники Московского зоопарка поздравляют своих подопечных, панд Жуи и Диндин, с днем рождения.

У вольеров панд состоится традиционный китайский танец "Лотос", приносящий удачу и благополучие. Смотрители вручат медведям подарки – торт из бамбука и игрушки.

Смотрите прямую трансляцию 31 июля в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.