Москва онлайн покажет, как бездомные животные находят хозяев на выставке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

30 января в Музее Москвы пройдет выставка-пристройство бездомных животных, организованная Центром реабилитации временно бездомных животных "Юна". Корреспондент Москвы онлайн в прямом эфире пообщается с посетителями и расскажет зрителям, как взять четвероногого друга.

На выставке своих хозяев будут ждать около сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия.

На мероприятии представители департамента транспорта Москвы прочитают лекцию об уходе за питомцем в зимнее время года, вариантах досуга и спасении от переохлаждения.

Смотрите прямую трансляцию 30 января в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.