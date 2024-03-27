Москва 24: специалисты расскажут о профилактике болезней у домашних животных

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28 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Профилактика болезней домашних животных в весенне-летний период: вакцинация от бешенства и способы защиты питомцев от паразитов и клещей".

Какие инфекции одинаково опасны для животного и человека? Как город помогает ветеринарам и хозяевам заботиться о здоровье питомцев? Об этом и многом другом расскажут:



председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин;

заместитель председателя Комитета ветеринарии города Москвы Елена Авдеева;

заместитель председателя Комитета ветеринарии города Москвы − начальник Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными Надежда Бродская.

Смотрите прямую трансляцию 28 марта в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.