Московский зоопарк закроется раньше обычного времени 31 декабря

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Посетить Московский зоопарк 31 декабря можно будет до 15:00. В последний день 2017 года в зоопарке будет короткий рабочий день.

Кассы и вход закроются в 14:00. А во время новогодних каникул, с 1 по 8 января, зоопарк будет работать в обычном режиме до 17:00, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Кроме того, праздничным подарком станет премьера спектакля "Щелкунчик и Мышиный король" по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которую покажут со 2 по 8 января. Гостей ждет сюрприз: события постановки развернутся в зоопарке. В спектакле примут участие обитатели зоосада.

В следующем году Московский зоопарк планирует запустить курсы по уходу за экзотическими питомцами. Сотрудники научат посетителей ухаживать за игуанами, мини-пигами, совами и лисами.