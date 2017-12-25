Московский зоопарк закроется раньше обычного времени 31 декабря

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Посетить Московский зоопарк 31 декабря можно будет до 15:00. В последний день 2017 года в зоопарке будет короткий рабочий день.
Кассы и вход закроются в 14:00. А во время новогодних каникул, с 1 по 8 января, зоопарк будет работать в обычном режиме до 17:00, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Кроме того, праздничным подарком станет премьера спектакля "Щелкунчик и Мышиный король" по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которую покажут со 2 по 8 января. Гостей ждет сюрприз: события постановки развернутся в зоопарке. В спектакле примут участие обитатели зоосада.
В следующем году Московский зоопарк планирует запустить курсы по уходу за экзотическими питомцами. Сотрудники научат посетителей ухаживать за игуанами, мини-пигами, совами и лисами.
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