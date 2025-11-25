Форма поиска по сайту

25 ноября, 19:03

Город

Ослик Жорик переедет в Московский зоопарк из зоны СВО

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Ослик по кличке Жорик, ставший другом и помощником военнослужащих в зоне специальной военной операции, вскоре переедет в Московский зоопарк, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

Он долго жил вместе с бойцами гвардейского полка 1430, помогал в хозяйственных задачах и даже использовался для перевозки снарядов. Однако при передислокации подразделения забрать ослика не удалось. В начале сентября Жорик был передан в филиал Московского зоопарка – Зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.

"Он очень любит внимание, очень социальный, и сейчас как раз у него уже восстановилось здоровье, и надеюсь, что вы в ближайшее время сможете прийти к нам в Московский зоопарк и увидеть", – рассказала Акулова на заседании круглого стола "Женское движение Единой России в Москве".

Ранее в Московский зоопарк переехали хохлатые паламедеи. Этого вида пернатых не было в зоосаде с 2000-х годов. Животные прибыли в Москву из краснодарского "Сафари-парка". Специалисты наблюдают за адаптацией птиц на новом месте.

