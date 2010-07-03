В Московском зоопарке рассказали о жизни двух китайских панд

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Панда Жуи в Московском зоопарке полюбил жонглировать мячом. Диндин больше склонна ко сну. Оба животных спокойно относятся к посетителям. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-центр зоопарка.

"Панды чувствуют себя прекрасно. Они спят, принимают водные процедуры, едят бамбук, играют, ежедневно проходят тренинги. Их характер остается в пределах, отмеченных еще в Китае", – рассказали в пресс-центре.

Сообщается, что обе панды равнодушны к людям, которые приходят посмотреть на забавы животных.

"На посетителей они практически не обращают внимания. Стекла, отделяющие вольеры панд от посетителей, звукоизоляционные", – пояснили сотрудники зоопрака.

Ранее Московский зоопарк запустил трансляцию из вольера панд. Каждый желающий может понаблюдать за зверушками. В вольере установили восемь камер видеонаблюдения.