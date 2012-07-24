Площадки для дрессировки собак появятся в московских парках

В ближайшее время в 12 московских парках появятся огороженные площадки для выгула и дрессировки собак с песчаным покрытием и тренажерами - трамплинами, мостиками, пишут "Известия".
Представитель ГКУ "Мосзеленхоз" Мария Говорова отметила, что площадки организуют в рамках капитального ремонта парков. Одно место для выгула уже готово - в плодовом саду по Неманскому проезду на северо-западе Москвы. Ещё две площадки - для больших и маленьких собак - появятся в парке "Северное Тушино".
Помимо этого, места для выгула домашних питомцев организуют в парке по Ангарской улице (САО), в зоне Серебряно-Виноградных прудов (ВАО), на Борисовских прудах, в парке Братеево и в пойме реки Городня (ЮАО), в парке Никулино (ЗАО), в долине реки Химки (СЗАО), в парке "Останкино", пойме реки Чернянки и парке по Олонецкому проезду в пойме реки Яузы (СВАО).
Власти считают, что подобные площадки должны располагаться в каждом микрорайоне. Таким образом, владельцы перестанут гулять с собаками по тротуарам вдоль проезжей части и на детских площадках.
Отметим, всего на организацию индустрии отдыха на озелененных территориях Москвы департамент ЖКХ до 2016 года потратит более 30 миллиардов рублей.
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