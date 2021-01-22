Москва онлайн покажет, как хаски работают в упряжке и помогают людям

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
24 января зрители Москвы онлайн узнают об истории, разведении и особенностях ездовых собак – хаски.
Хаски является одной из древнейших пород собак. Народы Дальнего Востока России, занимавшиеся рыбной ловлей и охотой, разводили собак еще со времен неолита. Когда началась золотая лихорадка на Аляске, резко возрос спрос на ездовых собак и у жителей Северной Америки. Хаски приспособлены к большим физическим нагрузкам и холоду. В настоящее время порода используется не только как ездовая, но и как собака-компаньон.
В ходе трансляции мы:
- прокатимся на настоящей собачьей упряжке;
- узнаем про ремесла и быт северных народов России;
- побываем в жилище шамана и домике охотника;
- пообщаемся со специалистами по разведению хаски.
Смотрите прямую трансляцию 24 января в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн
. Трансляция может задержаться по уважительным причинам, благодарим за понимание.