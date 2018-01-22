Медведи Миша и Маша будут переданы Липецкому зоопарку

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Медведи Миша и Маша, найденные в 2016 году на территории Зеленограда, переедут из столичного Центра передержки диких животных в Липецкий зоопарк, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Медвежат обнаружили 28 сентября 2016 года в лесопарковой зоне между 7-м микрорайоном и футбольным полем "Ангстрем". Животные были в ошейниках, смело подходили к людям и без опаски брали еду с рук.

В Центре передержки диких животных медведи жили в отдельном вольере. Благодаря уходу специалистов они здоровы и находятся в хорошем состоянии.

По словам главы департамента природопользования столицы Антона Кульбачевского, решение о переезде было принято, поскольку у Липецкого зоопарка хорошие условия содержания и есть опыт работы с медведями.