Эксперт рассказал, как помочь питомцу справиться с потерей хозяина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Любимые корги умершей королевы Елизаветы II опечалены потерей своей хозяйки, утверждает кинолог Райан Нейл. На фоне этого эксперт рассказал о признаках подавленного состояния у животного и назвал несколько действенных способов помочь ему справиться со скорбью. Об этом сообщает издание Metro.
По мнению Нейла, одним из признаков подавленного состояния после потери хозяина у питомца является отсутствие интереса к привычным любимым играм и занятиям. Животное может испытывать тревогу и раздражительность, а также трусость. Кроме того, неожиданная агрессивность тоже свидетельствует о грусти.
Кинолог порекомендовал не отходить от привычного для собаки распорядка дня. После потери своего хозяина, животное пребывает в состоянии стресса, а резкое изменение образа жизни может ухудшить ситуацию.
Ранее двух корги Елизаветы II вывели попрощаться с хозяйкой во время похоронной процессии на улице Виндзор. Собаки наблюдали за происходящим, стоя у Виндзорского замка, поприветствовать питомцев подошел принц Эндрю. Кроме того, за похоронами наблюдала вороная лошадь королевы.
Также сообщалось, что любимых корги королевы передадут новым хозяевам. Собак по кличке Муик и Сэнди заберут сын Елизаветы II принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюссон.
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