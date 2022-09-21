Эксперт рассказал, как помочь питомцу справиться с потерей хозяина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Любимые корги умершей королевы Елизаветы II опечалены потерей своей хозяйки, утверждает кинолог Райан Нейл. На фоне этого эксперт рассказал о признаках подавленного состояния у животного и назвал несколько действенных способов помочь ему справиться со скорбью. Об этом сообщает издание Metro.

По мнению Нейла, одним из признаков подавленного состояния после потери хозяина у питомца является отсутствие интереса к привычным любимым играм и занятиям. Животное может испытывать тревогу и раздражительность, а также трусость. Кроме того, неожиданная агрессивность тоже свидетельствует о грусти.

Кинолог порекомендовал не отходить от привычного для собаки распорядка дня. После потери своего хозяина, животное пребывает в состоянии стресса, а резкое изменение образа жизни может ухудшить ситуацию.

Ранее двух корги Елизаветы II вывели попрощаться с хозяйкой во время похоронной процессии на улице Виндзор. Собаки наблюдали за происходящим, стоя у Виндзорского замка, поприветствовать питомцев подошел принц Эндрю. Кроме того, за похоронами наблюдала вороная лошадь королевы.

Также сообщалось, что любимых корги королевы передадут новым хозяевам. Собак по кличке Муик и Сэнди заберут сын Елизаветы II принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюссон.