Москва онлайн покажет, как проходит акция по сбору овощей в столичном зоопарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как кустарниковые собаки поедают тыквы в Московском зоопарке. Корреспондент Анна Луговская пообщается с сотрудниками зоосада, расскажет об акции по сбору овощей для животных и нафарширует тыкву для собак.

Московский зоопарк запустил традиционный осенний сбор урожая для животных. Акция будет проходить до конца ноября.

Все желающие могут принести тыквы, кабачки, кукурузу, головы подсолнухов, чистые дубовые и кленовые листья, желуди, сфагнум, боярышник, барбарис, целые гроздья калины, молодые шишки сосны, кедровые шишки и раскрытые шишки.

Урожай принимается в специальном пункте на Большой Грузинской улице, доме 1, строении 103.

Смотрите прямую трансляцию 21 сентября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.