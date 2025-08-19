В Екатеринбурге бегемотиха Ева осталась без жениха из-за санкций

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Карликовая бегемотиха Ева, которая обитает в екатеринбургском зоопарке, осталась без самца из-за санкций. Об этом рассказала директор зоосада Светлана Прилепина, передает РИА Новости.

Прилепина сообщила, что самец для бегемотихи был найден в Чехии. Однако из-за санкций его не могут привезти в Россию и, соответственно, сформировать пару с Евой.

Директор екатеринбургского зоопарка объяснила, что выбор партнера для бегемотихи осуществлялся не только на территории России, так как генетически было бы невозможно сформировать пару. Именно поэтому самца для Евы искали как в Азии, так и в Европе.

В зоосаде отметили, что карликовый бегемот признан исчезающим видом. В дикой природе их осталось около 3 тысяч особей. Зачастую эти животные проживают в труднодоступных тропических лесах Африки.

Рост взрослых бегемотов в холке составляет 75–83 сантиметра, размер в длину – 150–177 сантиметров, а вес – 180–275 килограммов (обыкновенный бегемот весит 4 500 килограммов. – Прим. ред.).

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке в первой половине 2025 года появились на свет около 200 детенышей. Сейчас в зоосаде живет более 15 тысяч особей, но число обитателей постоянно увеличивается. В основном рождались представители редких и краснокнижных видов: сычуаньские такины, мадагаскарские удавы, цепкохвостый сцинк и эластичная черепаха. Также появились на свет птенцы журавлей-красавки, детеныши капибары, равнинной гориллы, пингвинов Гумбольдта, альпак и многие другие.