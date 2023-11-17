Москва онлайн покажет крупнейшую выставку собак "Евразия"



18 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть крупнейшее кинологическое событие этой осени – выставку собак "Евразия". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с заводчиками и посетителями.

На выставке будут представлены более 250 пород: от самых маленьких (тоев, йорков и болонок) до самых крупных (немецких догов, ирландских волкодавов, мастифов).

В программе запланированы лекции кинологов, консультации ветеринаров, викторины, выступления собак-спортсменов.

Смотрите прямую трансляцию 18 ноября в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.