Фото: телеграм-канал "К лесу передом"

Краснокнижный заяц-русак замечен рядом с жилым домом в Северном Тушине. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве напомнили, что этот вид животного занесен в Красную книгу Москвы, так как находится под угрозой исчезновения.

Всего в столице проживают только заяц-русак и заяц-беляк. Первый вид по размеру больше последнего, у него длиннее задние ноги и уши. Беляк, в основном, обитает в лесу, а русак отдает предпочтение закустаренным лугам, заросшим пустырям, садам, огородам, окраинам лесов и полей.

"Русаки хорошо ориентируется на занятой территории и обычно легко скрываются от преследования хищников", – добавили в департаменте.

Ранее жителям Москвы рассказали, что делать, если в квартире оказалась летучая мышь. Первый вариант – обратиться к экспертам – сотрудникам МЧС или Московского зоопарка, чтобы они выпустили рукокрылое. Второй – оставить у себя на зимовку, если есть такая возможность. По словам эксперта, летучие мыши воспринимают человеческое жилье как укрытие.

