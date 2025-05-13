SHOT: ворона напала на ребенка в столичных Раменках

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Ворона напала на ребенка в столичном районе Раменки. Птица села ему на голову, вцепилась когтями и клюнула в затылок, передает телеграм-канал SHOT.

Из-за того, что ворона не хотела улетать, подросток вызвал МЧС. Однако, когда спасатели приехали на место, птица уже отпустила мальчика. По данным СМИ, ребенок получил только испуг и стресс, а от медицинской помощи отказался.

По словам очевидцев, ворона, скорее всего, защищала своих птенцов, находившихся в свитом гнезде на дереве. Сообщается, что на место происшествия приедут сотрудники жилищной службы. Им предстоит избавиться от гнезда напавшей вороны.

Еще один инцидент с воронами произошел ранее в Люберцах. Местные жители пожаловались, что птицы закидали их и припаркованные во дворе машины камнями.

Один из очевидцев заявил, что поврежденными оказались около семи-восьми автомобилей. По его словам, вороны брали камни на крыше дома, которые остались после строительства жилого комплекса.