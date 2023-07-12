Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную спасению диких животных в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

13 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Природа Москвы: кто и как спасает диких животных в столице?".

Какие меры принимаются для охраны животного мира столицы? Что делается для восстановления популяции редких видов? Что изменилось с принятием закона, установившего штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, нарушение норм обращения с ними? Об этом и многом другом расскажут:



руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;

начальник управления государственного экологического контроля департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Скивская;

начальник отдела сохранения биоразнообразия ГКУ города Москвы "Дирекция Мосприроды" Сергей Бурмистров;

руководитель центра реабилитации диких животных "Дом зайца" Кристина Григорьева.

в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь! Ещё больше новостей —

Смотрите прямую трансляцию 13 июля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.