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09:10

Огромный алабай держит в страхе жителей Шатуры

животные

09:10

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Огромный алабай держит в страхе жителей Шатуры

В городе Шатура Московской области люди боятся выходить из дома из-за огромного алабая. По их словам, грозный пес частенько гуляет без присмотра и без намордника. Собака уже покусала девятилетнего мальчика, и местные жители опасаются, что это не последний случай.

"У него множественные укушенные инфицированные раны левой кисти и левого бедра", – рассказывает Наталья Хлопотова, мама мальчика, которого покусал пес.

Ребенок должен был попасть в детскую сборную по футболу. Он готовился к отбору, который пройдет этой осенью. Если верить прогнозам врачей, шансы на то, что мальчик полностью восстановится в ближайшие полгода после укусов и будет бегать как раньше, минимальны. Не говоря о его психологическом состоянии.

Хозяин собаки признает, что не уследил за питомцем и сразу после несчастного случая предложил свою помощь родителям травмированного мальчика. От денег на лечение и моральной компенсации Наталья Хлопотова категорически отказалась. Женщина намерена судиться с хозяином собаки и добиться максимального наказания.

"Собака у меня не бешеная. Я на следующий день сразу же приехал, взял собаку, повез в ветеринарку, поставил ее на карантин. Она же на учете стоит, взял все анализы, выписки, чтобы мальчику не делали 40 уколов. Все как положено", – рассказывает хозяин собаки Алексей Помозанов.

Алабай считается потенциально опасной породой. Выгул такого животного без намордника и поводка, независимо от места, запрещен. Если зверь выйдет из-под контроля и нападет на человека, то парой укусов дело может не кончиться. Жители Шатуры утверждают, что алабай несколько месяцев назад загнал маленькую девочку на дерево и прокусил ей сапог, а в другой раз накинулся на женщину и вырвал у нее из рук сумку.

животные

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