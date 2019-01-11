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18:31

Уличных птиц накормят в "Сокольниках"

животные парки

18:31

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специальные площадки для кормления птиц появились в орнитарии парка "Сокольники". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Помимо кормушек, там установили информационные щиты с описанием видов птиц и их зимнего рациона. Вплоть до весны посетители орнитария смогут получить бесплатный корм и понаблюдать за пернатыми.

Кормушки находятся на Песочной аллее ближе к Митьковскому проезду, рядом с летней симфонической эстрадой, а также неподалеку от Дома детского творчества.

Отмечается, что в холода у птиц ускоряется обмен веществ. По этой причине им нужно чаще питаться. Зимой естественные места кормления скрыты под снегом и льдом, так что без участия людей выжить пернатым непросто.

Самым полезным продуктом для птиц считаются семена подсолнечника. Не менее важны для них маргарин и несоленое сало. Птиц также можно кормить зернами проса, овсяными хлопьями, зерновыми отходами, ягодами рябины и белым хлебом.

Перед Новым годом сотрудники ГПБУ "Мосприрода" угостили птиц игрушками из сала и семечек. "Новогодние угощения" изготовили дети на различных экологических мастер-классах.

животные парки

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