Птиц в московских парках перед Новым годом угостят салом

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Сотрудники ГПБУ "Мосприрода" накануне Нового года угостят птиц в московских парках игрушками из сала и семечек.

По словам начальник отдела экологического просвещения и учета животных "Мосприроды" Осипа Тунинского, на елки развесят "рябиновые бусы и игрушки из семян и несоленого сала".

Он отметил, что изготовлением "новогодних угощений" занимаются дети на различных экологических мастер-классах.

"Такое угощение едят синицы, воробьи, дрозды и другие птицы, которые не улетают на юг", – рассказал Тунинский Агентству "Москва".

Он также отметил, что в парках также готовы выдать всем желающим кормушку для птиц, которую можно установить самостоятельно.

"Главное – подкладывать корм регулярно, чтобы птицы могли прилетать туда в определенное время и не обманывались в своих ожиданиях", – указал специалист.

Ранее специалисты рассказали порталу Москва 24 о том, как помочь опьяневшим пернатым, которые наклевались забродившей рябины.