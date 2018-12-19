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19 декабря, 07:31

Птиц в московских парках перед Новым годом угостят салом

животные

19 декабря, 07:31

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Сотрудники ГПБУ "Мосприрода" накануне Нового года угостят птиц в московских парках игрушками из сала и семечек.

По словам начальник отдела экологического просвещения и учета животных "Мосприроды" Осипа Тунинского, на елки развесят "рябиновые бусы и игрушки из семян и несоленого сала".

Он отметил, что изготовлением "новогодних угощений" занимаются дети на различных экологических мастер-классах.

"Такое угощение едят синицы, воробьи, дрозды и другие птицы, которые не улетают на юг", – рассказал Тунинский Агентству "Москва".

Он также отметил, что в парках также готовы выдать всем желающим кормушку для птиц, которую можно установить самостоятельно.

"Главное – подкладывать корм регулярно, чтобы птицы могли прилетать туда в определенное время и не обманывались в своих ожиданиях", – указал специалист.

Ранее специалисты рассказали порталу Москва 24 о том, как помочь опьяневшим пернатым, которые наклевались забродившей рябины.

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