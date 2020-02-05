Щенки редких кустарниковых собак родились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке впервые на свет появились щенки кустарниковой собаки. Детеныши родились у самки Фреи и самца Вицли. В природе эти животные обитают в тропических лесах и саваннах Латинской Америки, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории "Близкий к уязвимому положению".

"Нашим специалистам удалось сформировать пару животных и получить потомство всего за два года. Это сравнительно короткий срок, так как обычно кустарниковые собаки долго привыкают друг к другу. Надеемся, что у этой пары регулярно будут рождаться здоровые щенки. Таким образом наш зоопарк сможет внести свой вклад в создание резервной популяции этого уникального вида", – приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В сообщении говорится, что к настоящему времени щенки достаточно окрепли, чтобы иногда выходить в наружный вольер и знакомиться с окружающим миром. Однако пока делают это очень редко. К середине февраля семейство кустарниковых собак начнет гораздо чаще гулять в наружном вольере.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке впервые за 50 лет появились редкие синехвостые вараны. Данные рептилии занесены в Международную Красную книгу в силу того, что их численность ежегодно сокращается.

Синехвостые вараны были представлены в коллекции зоосада Москвы в 1970-х годах, однако потомство от уникальных рептилий получить не удалось. Теперь же появилась новая возможность это сделать.

Отмечается, что ящерицы уже освоились на новом месте. Пока что они находятся под круглосуточным наблюдением зоологов, посетители смогут познакомиться с редким видом рептилий в мае.