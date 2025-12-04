Мединского пригласили в Московский зоопарк на знакомство с капибарами

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова пригласила помощника президента и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского посетить зоосад для знакомства с местными капибарами.

"Как здорово, когда мы, взрослые, продолжаем учиться и открывать для себя целые миры – будь то история мундира или, как в вашем случае, существование капибар! Раз уж разговор зашел о чудесах животного мира, приглашаю вас и вашу семью в гости – в Московский зоопарк!" – написала она в своем телеграм-канале.

Акулова заверила, что лично встретит политика с его родственниками и проведет им экскурсию. По ее словам, в программу войдет не только показ капибар, но и других животных, обитающих в зоопарке.

"Уверена, такая прогулка станет приятным и вдохновляющим времяпровождением", – добавила она.

В ходе общения с журналистами Мединский признался, что до недавнего времени считал капибару не реальным животным, а мягкой игрушкой, схожей с Чебурашкой. По словам политика, открытие ему помогла сделать дочь, показавшая фотографии зверька. После этого он выразил желание вживую познакомиться с капибарами.