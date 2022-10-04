Москва онлайн покажет, как и зачем сотрудники зоопарка тренируют леопардов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

5 октября сотрудники столичного зоопарка расскажут зрителям Москвы онлайн о работе с дикими кошками и обустройстве вольеров.

В прямом эфире вы также увидите специальные занятия с леопардом, которые позволяют наладить взаимопонимание между хищником и человеком, а также исключить несчастные случаи во время осмотра, лечения и кормления животного.

Смотрите прямую трансляцию 5 октября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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