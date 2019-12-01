Под Хабаровском засняли разгуливающего по улице амурского тигра

Фото: соцсети
Под Хабаровском засняли на видео амурского тигра, гуляющего по улице в районе Змеиной сопки, сообщает "Дни.ру". Этим местом заинтересовались эксперты.
Кадры опубликовали в Сети. На них видно, что тигр вышел прямо к дороге. Очевидцы, снявшие зверя на видео, не стали покидать автомобиль и продолжили движение.
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Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Видео с нами поделились коллеги из @fareast_khv_ . Место съемки уже проверяют! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Знаем, перебороть любопытство и просто поехать дальше – тяжело. Но очевидцы, сделавшие кадры, поступили правильно. Машину покидать не стали, продолжили движение. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Соблюдайте правила поведения при встрече с хищниками! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENG: Amur tiger was filmed in Khabarovsk Krai, near Zmeinaya sopka. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Got this video from colleagues @fareast_khv_ Inspectors are already checking the site. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We know that it is difficult to overcome curiosity and just move on. But those who filmed it acted right and didn't leave the car and continued their way. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #амурскийтигр #тигр #центрамурскийтигр #хабаровскийкрай #россия #дикаяприрода #amurtiger #tiger #siberiantiger #amurtigercenter #russia #wildlife #bigcats
Публикация от Центр «Амурский тигр» (@amurtigercenter)
Ранее сообщалось, что численность амурских тигров в России сейчас составляет 600 особей. Этот показатель говорит о стабильности популяции. Десять лет назад численность этого вида составляла 420–500 особей.
Самый значительный рост численности тигров отмечен на юго-западе Приморья. По словам специалистов, в последние годы удалось существенно снизить число убийств тигров браконьерами.
Амурский тигр (также называется дальневосточным или уссурийским тигром, Panthera tigris altaica) – один из самых редких подвидов тигра (около 11% от всей численности вида). Обитает в России в Приморском и Хабаровском краях (90-95 процентов популяции), а также на северо-востоке Китая. Взрослые особи весят в среднем около 200 килограммов при длине с хвостом до 3 метров.
За последние 100 лет популяция всех подвидов тигров на планете сократилась более чем в 20 раз. В XX веке тигр был внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. Популяция остается под угрозой исчезновения из-за браконьерства и сокращения естественной среды обитания.
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