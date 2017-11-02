Снегири прилетели в Москву на зимовку

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Снегири прилетели в столицу на зимовку и расположились на природных территориях, рассказал специалист ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды Валентин Волков.

По его словам, их не так хорошо видно, потому что пока облетела не вся листва. Однако их слышно, добавил Волков. Такие снегири могут прилететь и к жилым застройкам, но в основном будут обитать на особо охраняемых природных территориях, сообщает Агентство "Москва".

Все перелетные птицы из Москвы уже улетели, кроме тех особей, которые решили остаться на зимовку. В пример Волков привел зарянок (малиновок): не все из этих птиц покидают город.

Некоторые водоплавающие до сих пор еще плавают, пояснил он. На столичных водоемах зимой можно встретить крякву, хохлатую чернеть, а иногда большого крохаля, уточнил представитель Мосприроды.

На зиму из столицы также не улетят большие синицы, лазоревки, гаички, дрозды-рябинники. Во время миграции в город прилетели и, скорее всего, останутся на холодное время года свиристели, чечетки и московки, заключил Волков.

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