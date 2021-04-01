В Московском зоопарке проснулись еноты и енотовидная собака

Фото: moscowzoo.ru
Еноты проснулись в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.
Уточняется, что вместе с енотами также вышла из зимней спячки енотовидная собака по кличке Буба. Она предпочитает проводить время с кем-то из енотовой группы в центральном маленьком домике.
При подготовке к летнему сезону в вольере енотов сделают довольно много: посеют траву, добавят мульчи (слой навоза, компоста), подрежут кусты для густоты. Специалисты обязательно проверят солому во всех домиках, наведут внутри должный порядок.
В настоящее время у енотов скромный рацион. Отмечается, что в природе они бы тоже питались довольно умеренно.
"У Бубы в некоторых ракурсах можно вообразить талию. Еноты обнаруживают весьма длинные ноги, оправдывая осенний прогноз о кошачьей худобе. Будем надеяться, что наша полосатая группа вместе с Бубой отлично встретит новый сезон, с удовольствием проведет лето и спокойно уляжется в следующий зимний сон", – рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что во время зимней спячки в Московском зоопарке умерла гималайская медведица Будур.
В настоящее время от спячки отходят медведица Роза и гималайский медведь Алладин.
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