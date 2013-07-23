Форма поиска по сайту

23 июля 2013, 11:28

Экономика

Стоимость 1 кв. метра на рынке новостроек Москвы снизилась на 1,7%

Средняя стоимость квадратного метра в рублях на рынке столичных новостроек в июне снизилась на 1,7%. Это связано с появлением новых объектов, суммарный объем предложения увеличился на 7,8%.

Так, на 2,3% (221 634 рублей) снизилась цена в бизнес-классе, на 0,4% в классах "комфорт" и "эконом" (147 139 рублей и 125 582 рублей соответственно).

Помимо этого, на 3% возросла доля наиболее доступного жилья по цене до 100 тыс рублей за кв. метр, а объем предложения со средней ценой от 100 до 150 тыс рублей за кв. метр, наоборот, сократился, заявили эксперты "НДВ - Недвижимость".

