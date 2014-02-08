08 февраля 2014, 17:06Происшествия
При крушении поезда во французских Альпах погибла россиянка
Гражданка России погибла при крушении поезда во французских Альпах. Трагедия произошла в Верхнем Провансе в субботу, 8 февраля. Поезд, следовавший из Ниццы в Динь-ле-Бен, сошел с рельс в коммуне Сен-Бенуа.
Жертвами аварии стали два человека, в том числе россиянка, сообщает телеканал "Москва 24". Еще семь человек пострадали.
По предварительным данным, пассажирский поезд наехал на камень, лежавший на рельсах.