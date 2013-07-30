Деление на три пола вызывает серьезные проблемы - психолог

Во многих странах начинают упразднять разделение на два пола: мужчин и женщин. Чем это грозит людям, рассказал в эфире "Москва FM" психолог Сергей Ключников.

"Смена пола – это гормональная терапия на всю жизнь, юридические проблемы, так как законодательство многих стран к этому не приспособлено", – утверждает Ключников.

К тому же это влечет за собой большие психологические проблемы, поскольку общественная мораль и церковь осуждают подобное, так как не готовы воспринять человека третьего пола. Не менее важен и коммерческий аспект проблемы, так как решившим сменить пол необходимы дорогостоящие препараты и оплата клиники.

Ключников также неодобрительно отнесся к нововведению в Швеции, где в детских садах теперь есть только формулировка "друзья". По мнению психолога, это своеобразное "подталкивание" людей с малого возраста к вступлению в ряды третьего пола.

Как отмечают специалисты, существует достаточно малое количество людей с проблемами гендерной дисфории, когда человек не может полностью принять свой статус мужчины или женщины.

Напомним, что идея третьего пола нашла свое отражение в Австралии, где в паспортах введены три обозначения: М (мужской), F (женский), X (для интерсексуалов).