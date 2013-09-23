23 сентября 2013, 20:24Транспорт
Расписание фирменного поезда "Лев Толстой" изменится на 5 месяцев
Международный поезд Москва – Хельсинки "Лев Толстой" с 26 октября 2013 года будет временно ходить по измененному расписанию, сообщает пресс-служба РЖД.
"C 26 октября 2013 года по 28 марта 2014 года поезд будет отправляться из Москвы в 23:00 (вместо 22:50). С 28 октября текущего года по 30 марта 2014 года время прибытия поезда в российскую столицу - 08:24 (вместо 08:25)", - говорится в сообщении.
Расписание меняется в связи с переходом Финляндии на зимнее время.
