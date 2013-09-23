Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября 2013, 20:24

Транспорт

Расписание фирменного поезда "Лев Толстой" изменится на 5 месяцев

Международный поезд Москва – Хельсинки "Лев Толстой" с 26 октября 2013 года будет временно ходить по измененному расписанию, сообщает пресс-служба РЖД.

"C 26 октября 2013 года по 28 марта 2014 года поезд будет отправляться из Москвы в 23:00 (вместо 22:50). С 28 октября текущего года по 30 марта 2014 года время прибытия поезда в российскую столицу - 08:24 (вместо 08:25)", - говорится в сообщении.

Расписание меняется в связи с переходом Финляндии на зимнее время.

Сайты по теме


железные дороги Россия Финляндия ж/д и вокзалы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика