Расписание фирменного поезда "Лев Толстой" изменится на 5 месяцев

Международный поезд Москва – Хельсинки "Лев Толстой" с 26 октября 2013 года будет временно ходить по измененному расписанию, сообщает пресс-служба РЖД.

"C 26 октября 2013 года по 28 марта 2014 года поезд будет отправляться из Москвы в 23:00 (вместо 22:50). С 28 октября текущего года по 30 марта 2014 года время прибытия поезда в российскую столицу - 08:24 (вместо 08:25)", - говорится в сообщении.

Расписание меняется в связи с переходом Финляндии на зимнее время.