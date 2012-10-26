В Троицком округе выделили участки для пожарных депо и дорожных служб

Власти Москвы выделили на присоединенных территориях земельные участки для пожарных депо и дорожно-эксплуатационных служб.

Так, ГБУ "Автомобильные дороги" получило от столичного департамента земельных ресурсов право пользоваться четырьмя участками в Троицком округе. На них будут размещены дорожные службы по адресам: деревня Кленово, улица Школьная, около дома 1; поселение Кленовское, деревня Починки; Троицк, улица Промышленная, владение 7; поселение Роговское, напротив СНТ "Песчаный".

Проекты таких же договоров подготовлены для московского управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты. На выделенных участках появятся три пожарных депо. Их разместят в поселках Рогово и Киевский, а также в селе Кленово, сообщает департамент земельных ресурсов.

Также готовится большая программа по оказанию медицинской помощи на присоединенных территориях. Обсуждается схема размещения примерно 20 легковозводимых медицинских пунктов.